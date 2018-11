Economia del Mare, Rossi e Placida a Roma per incontrare i vertici Mipaaft

camera commercio catanzaro

Il progetto sulla pesca sostenibile di molluschi nel Catanzarese va avanti con il coinvolgimento diretto del Presidente della Camera di commercio di Catanzaro e del Presidente provinciale di Confagricoltura Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi, assieme al consigliere camerale e presidente di Confagricoltura Catanzaro Walter Placida ha incontrato, a Roma, il direttore generale del Dipartimento della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Riccardo Rigillo.

Al centro del colloquio il progetto presentato qualche mese fa dalla Camera di Commercio di Catanzaro, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine nel tratto di costa calabrese compresa tra Guardavalle e Isola Capo Rizzuto attraverso la pesca e la commercializzazione di molluschi bivalvi quali telline e vongole.

“È stato un incontro non solo formale quello di oggi - ha spiegato Daniele Rossi al termine della riunione al Mipaaft - e per questo possiamo dirci soddisfatti. Ringrazio il dottor Rigillo per l’estrema disponibilità dimostrata e per l’attenzione che ci ha riservato. Il progetto va avanti ma avremo bisogno anche di una sponda politica da parte di tutti i parlamentari calabresi, di maggioranza e di opposizione, affinché la Calabria possa vedersi affidata la sua prima licenza per la pesca dei molluschi. Sebbene la concessione delle licenze per le draghe sia sospesa, al momento, credo che un’azione politica coordinata permetterebbe al territorio calabrese - che ad oggi non dispone di tale attrezzatura - di poter avviare una tanto redditizia quanto sostenibile attività economica le cui proiezioni, se confermate dallo studio del Cnr, inducono a credere nella nascita di un polo produttivo di grande impatto sociale ed economico”.

La riunione al Ministero è stata preceduta da una visita di Rossi e Placida alla sede nazionale di Confagricoltura, dove sono stati ricevuti dal vicepresidente nazionale Nicola Cilento e dal presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiani Pier Antonio Salvador, il quale sta affiancando la Camera di Commercio di Catanzaro nel percorso di avvio del progetto sull’economia del mare.