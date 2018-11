Auto in fiamme a San Nicola da Crissa, avviate le indagini

Un’auto è stata data alle fiamme a San Nicola da Crissa. A essere distrutto è stato il mezzo di un uomo rumeno domiciliato nel piccolo paese delle Preserre vibonesi. L’allarme è stato dato dai residenti nelle zona che sono stati svegliati dal botto dell’esplosione innescata dal fuoco, arrivato immediatamente al serbatoio della benzina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per avviare le indagini e per acquisire le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, i vigili del fuoco per domare le fiamme che non escludono l’origine dolosa dell’incendio.