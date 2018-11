È stato trovato lungo la strada che porta nel centro di Scalea, un cucciolo di lontra. L’animale è stato trovato da un cittadino che ha immediatamente allertato i militari della stazione forestale del luogo che li hanno preso in consegna e affidato al medico veterinario del Parco Nazionale del Pollino. Il cucciolo, non essendo autosufficiente, è stato trasferito al centro di Recupero animali di Policoro, ed è in buone condizioni.