Funerali privati e all’alba per il boss dei Barbaro

In forma strettamente privata e all’alba di oggi, a Platì, si sono svolti i funerali del boss Francesco Barbaro, detto “u castanu”, deceduto la scorsa settimana nel carcere di Parma dove doveva scontare un ergastolo per l’omicidio del brigadiere dei carabinieri Antonio Marino, ucciso il 9 settembre del 1990 a Bovalino.

Barbaro, che con i suoi 91 anni era il detenuto più anziano d’Italia, ed era stato trasferito tre anni fa nel penitenziario della città emiliana, dove era detenuto in regime di alta sicurezza.

Il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, aveva emesso il provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne nella giornata di ieri. Provvedimento adottato per scongiurare che la celebrazione delle esequie potesse rappresentare occasione per azioni di rappresaglia o comunque iniziative illegali a tutela e a garanzia dell’ordine e della sicurezza.