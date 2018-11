Aggredisce una senza tetto, prova a stuprarla: arrestato extracomunitario

Un 34enne marocchino, B.T., irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri di Lamezia Terme per tentata violenza sessuale e minaccia aggravata nei confronti di una giovane donna rumena senza fissa dimora.

L’extracomunitario ha conosciuto la vittima in un viaggio in treno verso la città della Piana: entrambi erano senza tetto e in cerca di un riparo per la notte e, insieme ad altre persone nella loro stessa situazione, si sono fermati in un vecchio stabile che un tempo era uno zuccherificio.

Quando la donna si è addormenta, l’uomo avrebbe scatenato la sua ira e dopo averle sferrato un pugno nello stomaco, brandendo con la mano un lungo coltello a serramanico, avrebbe iniziato a minacciarla con l’intento di consumare un rapporto sessuale.

La vittima fortunatamente è riuscita a scappare alle grinfie del suo aggressore e a chiedere aiuto ad una pattuglia che transitava in via Zuccherificio, in località Sant’Eufemia, proprio nei pressi di quel palazzone fatiscente.

Una volta appresa la situazione e prestate le prime cure alla giovane, i carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile e lì hanno trovato lo straniero ancora con l’arma.

Il 34enne, pertanto, è stato tratto in arresto e ristretto presso la casa circondariale di Catanzaro.