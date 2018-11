Sbarco del 14 ottobre: due ucraini indagati per favoreggiamento dell’immigrazione

Due uomini di nazionalità ucraina, V.T., di 55 anni, e O.M., di 47, sono stati raggiunti da un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro ed eseguita dal personale della Squadra Mobile di Crotone.

I due sono indagati in concorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina essendo accusati di aver organizzato ed effettuato il trasporto degli 80 extracomunitari che dalla Grecia sono arrivati in Italia a bordo di una imbarcazione a vela.

In particolare, lo sbarco avvenne lo scorso 14 ottobre a largo delle coste crotonesi, in località Gabella Grande (LEGGI) e gli ucraini erano già stati sottoposti a fermo e ristretti presso la Casa Circondariale del capoluogo pitagorico dove gli è stato notificato il provvedimento.