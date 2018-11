Reggio, comitati cittadini: “assenza di manutenzione e pianificazione stradale”

A Reggio vige la mancanza di una pianificazione che riguardi progettualità coerenti con l’esigenza di riqualificare il territorio urbano, danneggiato per smottamenti, asfalti rovinati ed abbandonati al loro degrado”.

I comitati AmaReggio/Stanza 101 e Cenacolo Culturale Impertinente riflettono su come “sarebbe stato sufficiente, come primo passo operativo, porre l'attenzione sulle priorità che l'ultimo governo comunale nell'ottobre 2012, su impegno del sindaco Arena e dell'assessore ai Lavori Pubblici Morisani, aveva licenziato per disporre una prima fase di manutenzione straordinaria delle strade: 12 interventi per un totale di circa 3milioni di euro nell’ambito del quale è ricompreso un cospicuo finanziamento, per circa un milione della Regione Calabria a targa CentroDestra e che era destinato alla viabilità della zona centro”.

“Oltretutto, essendo trascorsi anni dall’ultima manutenzione programmata, il danno alle strade si è aggravato notevolmente, quindi saranno necessarie risorse ben più cospicue per poter sanare la situazione: chi pagherà questo maggior danno?

Come se non bastasse, il disagio creato da una rete viaria devastata dall’incuria e dall’assenza di un’amministrazione efficace, si somma all’incapacità di programmare e gestire le difficoltà create nella viabilità della zona Nord. Qui lo svincolo di Catona – avanza la nota - è chiuso e il tratto di Gallico è interessato da lavori di rifacimento del manto stradale in concomitanza con i lavori sull’autostrada: qualcuno poteva pensare di pianificare i due interventi in tempi diversi e lasciare in fasi alterne ora il tratto della nazionale e dopo quello dell’autostrada pienamente funzionanti???” – si chiede infine la nota congiunta dei comitati.