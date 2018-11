Melicucco, preso a calci e pugni. Morto bracciante rumeno

Un bracciante agricolo 58enne è stato ucciso a Melicucco. Il cadavere dell'uomo, di nazionalità romena, è stato trovato nell’abitazione in cui viveva da alcuni anni.

Secondo i primi accertamenti potrebbe essere stato ucciso in seguito ad un’aggressione da parte di qualcuno che si trovava in casa con lui. Nell’abitazione non sono state però trovate armi da fuoco o da taglio.

Secondo gli inquirenti, infatti, il bracciante (B.I. le sue iniziali) sarebbe stato colpito da calci e pugni e che gli hanno provocato delle lesioni interne. Il 58enne lavorava in vari centri della Piana di Gioia Tauro. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha disposto l’autopsia sul cadavere.