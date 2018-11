Persona scomparsa, ricerche ancora in atto a Petilia

Ancora nessun esito per le ricerche di Massimo Vona, residente a Petilia Policastro, scomparso il 30 ottobre. I Carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa, hanno poi richiesto l’attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, per garantire la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e soccorso disponibili in ambito provinciale.

Le ricerche, proseguite con un elicottero dell’ottavo Nucleo Carabinieri di Vibo Valentia, hanno reso necessaria la costituzione di un Centro Coordinamento Ricerche (CCR), dove poter far confluire le rappresentanze degli Enti, istituzionali e non, coinvolti nelle attività.

Pertanto questa Prefettura ha convocato la prima riunione del CCR per la giornata odierna, 7 novembre, individuando il luogo di svolgimento delle operazioni presso la Compagnia dei Carabinieri di Petilia Policastro e affidando il coordinamento delle attività al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.