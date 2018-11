Controlli nel Vibonese, trovate tre auto rubate e munizioni di diverso calibro

Tre auto rubate, e munizioni di diverso calibro pronto all’uso sono state trovate dai carabinieri di Vibo, con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nella frazione Vena superiore di Vibo e le campagne di Mileto.

Le vetture, due Panda e una 500L, sono state trovate all’interno di un cantiere abbandonato e sono state rubate tra la fine di agosto e la metà del mese di settembre, rispettivamente ad Amantea, Pizzo e Paola.

Al termine delle formalità sono state restituite ai legittimi proprietari.

La Stazione dell’Arna di Pizzo ha invece denunciato in stato di libertà, per il porto di armi del genere proibito, S.F., un 25enne sorpreso per strada con un coltello a serramanico a scatto della lunghezza complessiva di 16 cm.

Il ragazzo aveva in tasca anche un involucro contenente due grammi di hashish.