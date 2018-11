Maltempo, la Regione ha avviato le procedure di indennizzo per biennio 2015-2017

Procedure avviate. La Regione Calabria ha infatti iniziato le procedure per pagare gli indennizzi dei danni subiti da economiche e produttive a causa delle calamità naturali registrate tra il 2015 e il 2017. Il via al procedimento è avvenuto con un avviso predisposto dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, a seguito dell’attuazione di una delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre scorso e di una successiva ordinanza di Protezione civile del 18 settembre.

L'indennizzo, in particolare, verrà dunque riconosciuto ai titolari di attività economiche e produttive che hanno subito danni in occasione di determinati eventi per i quali a livello governativo è stato dichiarato lo stato di emergenza: gli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico che hanno colpito la Calabria nei giorni 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2015, gli "eccezionali" eventi meteorologici verificatisi dal 24 al 26 novembre 2016 nelle province di Crotone e Reggio Calabria, e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e nei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce e Vazzano.

Riconoscimenti, ancora, per i fenomeni alluvionali che hanno colpito i Comuni di Rossano e Corigliano il 12 agosto 2015 "provocando interruzioni alla viabilità stradale e ferroviaria, danni ad abitazioni, strutture turistiche private, attività economiche e produttive beni mobili, aree destinate all'agricoltura", e infine gli "eccezionali" eventi meteorologici che dal 29 gennaio al 5 febbraio 2015 hanno colpito le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e nei periodi dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito i Comuni di Petilia Policastro, Scala Coeli e Oriolo e Canolo e Antonimina