Ambiente, azienda abbandonava rifiuti speciali individuato il responsabile

I carabinieri forestali di Crotone hanno individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria l’amministratore di una nota azienda per smaltimento e abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi. In seguito ad indagini avviate nel mese di ottobre scorso è stato accertato che l’azienda abbandonava rifiuti speciali derivanti dal ciclo di produzione in prossimità dei cassonetti nell’area industriale a Crotone.

L'abbandono dei rifiuti era stato notato in località Passovecchio dell’area industriale di Crotone, dentro o a ridosso dei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani. I carabinieri hanno accertato che l’azienda, nell’ambito della propria attività produttiva, depositava smaltendo irregolarmente i rifiuti del ciclo di lavorazione. Tale condotta è sanzionata dal decreto legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale.

L’amministratore della società, un imprenditore crotonese, è stato deferito alla Procura della Repubblica per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi in violazione alle norme vigenti.

I residui rinvenuti, nel corso di diversi sopralluoghi, sono classificati con tanto di codice CER (una sorta di catalogo europeo dei rifiuti) come rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive. La produzione di tali rifiuti deve essere registrata su un apposito registro di carico e scarico. Il loro trasporto deve essere accompagnato dal FIR (formulario identificativo dei rifiuti) con oneri di smaltimento a carico dell’azienda che li produce. Non possono, pertanto, essere smaltiti negli ordinari cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.