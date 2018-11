Castrovillari. Pronti 61 mila euro per la riqualificazione di Piazza Dante

“I lavori per Piazza Dante e per altre strade cittadine verranno avviati nella prossima settimana e, comunque, appena terminati gli adempimenti burocratici e tecnici.”

Lo rende noto a nome e per conto dell’Amministrazione comunale l’Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale di Castrovillari, Dario D'Atri che in questa comunicazione alla città tiene a sottolineare pure: “continuiamo il percorso che porta a migliorare gli spazi pubblici. Dopo Piazza Matteotti - afferma -, prosegue con Piazza Dante il cammino d’interventi dell’Amministrazione che rende più vivibili i luoghi, simbolo della città; tutto ciò al fine di rendere più gradevole e funzionale l'utilizzo di questi per la vita quotidiana”.

“I lavori di Piazza Dante – precisa l’amministratore - s’inseriscono in quell’azione virtuosa che permette realizzazioni grazie all'utilizzo di fondi di bilancio destinati allo scopo e ricavati da oneri d’urbanizzazione. Così – spiega - ancora una volta questa Amministrazione si caratterizza per l'utilizzo intelligente e prudente dei soldi pubblici, rispondendo a reali bisogni collettivi pur nella ristrettezza dei bilanci comunali.”

“L'azione di riqualificazione di Piazza Dante - continua - riguarderà, nello specifico, il rifacimento del manto stradale, bisognoso di un restilyng e la sistemazione dei parcheggi pubblici di fronte alle poste, frequentate quotidianamente da cittadini. Il percorso di riqualificazione, fermo da qualche mese, si è rimesso in moto con la solerte azione degli Uffici di concerto con l’Assessorato, permettendo un’accelerazione dell’attività.”

“Nel capitolo di bilancio, che prevede l'utilizzo di poco più di 61mila euro provenienti da oneri di urbanizzazione, vi sono pure - richiama l’Assessore per conto dell’Amministrazione - per il rifacimento del manto stradale di alcune delle arterie cittadini: via Schiavello, via delle Magnolie, via Enrico Turco, via D. Principe, via Pollino, via Coscile, via Carlo Musitano e via Rescia; ciò per rendere più scorrevole e sicura la percorribilità.”

“Sicuramente un passo in avanti nell'ottimizzazione dell'esistente - conclude D’Atri - in quel piano complessivo programmato dall’Amministrazione e messo in cantiere per consegnare, a fine consiliatura, una città più bella, fruibile, sicura e pulita.”