Celebrazioni Scanderbeg: Mattarella in Calabria con presidente Albania

Il presidente Meta è arrivato poco dopo Mattarella, accolto da cori in lingua albanese.

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha commentato: "Abbiamo stabilito un percorso di consolidamento e di sviluppo dei nostri rapporti con l'Albania, a partire dalla formazione: lavoreremo perché le nostre università consolidino i rapporti avviati attraverso progetti che presenteremo all'Unione Europea. San Demetrio è il comune più popoloso della comunità arbereshe, è un comune simbolo, e oggi siamo al Collegio Adriano, che è stato punto di riferimento per le comunità albanesi presenti nella nostra regione - ha detto Oliverio - e la sua scelta è determinata proprio da questa sua caratterizzazione".

"È una giornata bella e anche significativa, perché l'integrazione del popolo albanese, che tantissimi anni fa è arrivato in Calabria, è davvero un bell'esempio" ha dichiarato Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza. "Qui c'è cultura e integrazione, e senza voler fare paragoni con il fenomeno di oggi, che non è uguale a quello di quei tempi - ha detto Iacucci - bisogna però prendere esempio e farne tesoro, per fare un'accoglienza degna dell'Italia e della Calabria".