Roma. Coldiretti, agricoltori e dirigenti riuniti per l’elezione del nuovo presidente

Al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi è in corso l’Assemblea nazionale con gli agricoltori che si sta svolgendo in queste ore per l’elezione del nuovo Presidente della Coldiretti. Oltre al Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto stanno partecipando ai lavori anche tutti i dirigenti calabresi.

Al centro della discussione i primati qualitativi e di sicurezza alimentare della produzione Made in Italy e le prospettive future, in occasione dell’11 novembre, giorno di San Martino, che chiude tradizionalmente il bilancio di un anno di lavoro nelle campagne.

In apertura di giornata il focus sul maltempo con gli imprenditori delle aree più colpite che presenteranno la prima mappa territoriale dei danni nelle campagne e nei boschi con le conseguenze sull’ambiente, sull’economia, sull’occupazione e sui consumi ma anche le richieste di intervento per affrontare le difficoltà immediate e pianificare il futuro elaborate dalla task force Coldiretti sull’emergenza.