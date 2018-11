Basket: la Viola resta in gara grazie alla generosità degli imprenditori reggini e dei tifosi

La Viola Reggio Calabria comunica che in data odierna è avvenuto il pagamento dei NAS federali.

L'’imminente scadenza federale,- si legge in una nota stampa diffusa dalla stessa società Viola- tappa fondamentale per il proseguo della stagione, è stata ottemperata nei termini previsti grazie alla generosità di alcuni imprenditori reggini e dei tifosi che domenica hanno presenziato al “PalaCalafiore i quali hanno accolto l'appello delle Istituzioni cittadine.

In seguito alla nota diffusa dal Sindaco lo scorso Sabato 3 Novembre –prosegue il comunicato- si sono susseguiti degli incontri tra le parti in causa al fine di raggiungere questo primo importante traguardo per la continuità della stagione sportiva, che sta vedendo la squadra, lo staff e tutti i collaboratori impegnati costantemente tra mille difficoltà.

Quanto fatto in queste ore frenetiche da una parte della città – conclude la nota - la Viola Reggio Calabria auspica che possa essere da esempio e da stimolo per tutto il tessuto imprenditoriale reggino affinché si possa avere una reale tranquillità economica e sportiva.