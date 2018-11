Mattarella e Meta a San Demetrio per ricordare Skanderberg. Iacucci: “occasione per parlare di integrazione”

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il Presidente dell’Albania Meta raggiungeranno domani il collegio italo-greco di Sant’Adriano a San Demetrio Corone per il 550° anniversario della morte del condottiero e patriota albanese Giorgio Castriota Skanderberg.

A portare il saluto istituzionale della Città sarà il Commissario Prefettizio Domenico Bagnato. Insieme a Bagnato ci sarà ad accoglierli anche il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.

“La visita dei due Presidenti si colloca nell’ambito della commemorazione di Giorgio Castriota Scanderbeg, eroe albanese che si oppose all’avanzata turca. Non è un caso che la nostra Provincia ospiti un evento così importante: il nostro territorio conta ben 23 comunità arbëreshë che nei secoli hanno mantenuto intatta la loro identità” ha dichiarato Iacucci, che ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di poter partecipare al ricordo di questa celebre figura a cui le nostre comunità albanesi sono molto legate e di portare il saluto della Provincia al Presidente Mattarella che, come ho avuto modo di ascoltare anche a Rimini, ha grande attenzione e sensibilità verso i problemi degli amministratori locali.”

“L’occasione – afferma il presidente della Provincia - è sicuramente utile anche per riflettere su come le complicate vicende storiche che hanno agitato il Mediterraneo nei secoli scorsi ci abbiano lasciato un enorme patrimonio culturale, letterario, artistico, linguistico e su come gli eredi di Scanderbeg da oltre mezzo secolo rappresentino uno straordinario caso di integrazione riuscita. Parlare di integrazione è attualissimo in tempi in cui vengono messi in discussione quei valori di libertà e di accoglienza che dovrebbero rappresentare l’Occidente",

“La storia degli arbëreshë di Calabria è una storia che può ancora insegnarci tanto e se la Storia ha una funzione educativa credo che il messaggio delle celebrazioni di questi giorni, e di domani in particolare, possa essere proprio questo: che l’integrazione è possibile e che la diversità è sempre un valore aggiunto” ha concluso Iacucci.

Per l’occasione il Presidente Meta parteciperà all’incontro dedicato al mondo dell’imprenditoria, promosso da Unindustria Calabria in partnership con la Repubblica dell’Albania, che sarà ospitato alle ore 18.15, nell’Auditorium Alessandro Amarelli.

La tappa del Presidente Meta a Corigliano Rossano si inserisce nella tre giorni di incontri istituzionali finalizzati ad intensificare i rapporti di collaborazione tra Calabria e Albania. Oggi, infatti, è stato ricevuto nella Cittadella regionale di Catanzaro dal Governatore Mario Oliverio e domani, mercoledì 7, parteciperà alla solenne celebrazione alla presenza del Capo dello Stato.