La Calabria ospite d’onore al Real Italian Wine & Food

Dopodomani, giovedì 8 novembre, il cuore di Londra batterà ancora una volta con passione italiana. Dalle 11.00 alle 18.00, il Church House a Deans Yard, Westminster, ospiterà l’ottava edizione del Real Italian Wine & Food .

Al Real Italian Wine & Food, organizzato in collaborazione con l’Agenzia ITA di Londra, il nostro focus è sempre stato il vino e il cibo delle regioni italiane.

La Calabria è la regione ospite d’onore quest’anno, con oltre 14 produttori presenti, ma vi saranno produttori provenienti da varie altre regioni italiane come Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Lombardia.

Ricco il parterre di relatori tra cui Orlandino Greco, consigliere Regione Calabria e promotore legge regionale sul valore della dieta mediterranea di Nicotera, Giovanni Di Guido componente Tavolo Tecnico della Comunicazione Regione Calabria e Francesco Mazzei, chef internazionale di origini calabresi.

Con la legge promossa dal consigliere Greco si riconosce la paternità alla Calabria per ciò che concerne la dieta mediterranea di riferimento a Nicotera. Un cammino lungo oltre 70 anni e attraverso una lunga casistica e documentazione raccolta negli anni dallo studioso Ancel Keys che ha dimostrato come gli alimenti e lo stile di vita a fondamento della dieta mediterranea siano riscontrabili e rintracciabili esattamente in Calabria, a Nicotera.

Alcuni produttori hanno già canali distributivi nel Regno Unito, altri sono in cerca di rappresentanti. In totale, oltre 40 produttori esporranno i loro vini e prodotti agroalimentari. La manifestazione è aperta esclusivamente a operatori commerciali.

Durante la giornata saranno organizzate due Masterclass sui vini, una dedicata ai vini Calabresi, condotta da Richard Ballantyne, Master of Wine, e l’altra sui vini delle Marche, condotta da Paul Howard, Master of Wine.

Le aziende calabresi avranno al loro fianco lo chef Francesco Mazzei. Presso il Westminster college, alle ore 16.30, mercoledì 7 novembre, Francesco Mazzei condurra’ una Masterclass dedicata ai prodotti agroalimentari della Calabria.

L’inaugurazione del Real Italian Wine & Food è prevista alle ore 11 giovedi 8 novembre, alla presenza delle autorità del Consolato e dell’Ambasciata.