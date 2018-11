Controlli straordinari nel reggino, un arresto per droga e 6 denunce

Un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il ponte di Ognissanti, ha visto impiegate oltre 100 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi. Durante i controlli è stata arrestata una persona e denunciate altre 6, controllate complessivamente 660 persone, oltre 390 veicoli, eseguite 43 perquisizioni domiciliari e personali, controllati 7 esercizi pubblici ed elevate 32 sanzioni amministrative.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza di reato, V.M., 63enne romeno, trovato in possesso, dopo una perquisizione domiciliare, di 26 dosi di marijuana, per circa 25 grammi di sostanza stupefacente, ed un coltello a serramanico, il tutto occultato all’interno di un armadio della camera da letto.

Inoltre, sempre gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà un altro cittadino romeno, B. I. C., 32enne, perché nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 2.46 gr/l.; ritirata la patente.

I militari di Gioia Tauro e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno controllato 2 aziende agricole a cui sono state elevate 4 sanzioni amministrative per un totale di 3.600 euro per aver omesso di consegnare ai dipendenti il contratto di lavoro, ed un esercizio pubblico gioiese, sanzionato per 2mila euro per omessa esibizione della documentazione aziendale sul luogo di lavoro, con sospensione temporanea dell’attività, il cui proprietario è stato deferito per aver installato impianti audiovisivi volti a controllare l’attività dei lavoratori.

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno deferito in stato di libertà A. M., 45enne di Taurianova, già noto alle Forze di Polizia, C. F., 20enne di Rosarno e R. S., 18enne di San Ferdinando, poiché, fermati alla guida delle proprie autovetture e sottoposti a controllo, sono risultati positivi all’accertamento alcolemico, rispettivamente con un tasso pari a 1,40 g/l., 2,25 g/l. e 1,05 g/l. Ritirata la patente di guida.