Ottava Giornata Italiana della Statistica, evento Istat a Catanzaro

Farà tappa anche a Catanzaro, mercoledì 7 novembre nella Cittadella Regionale, il seminario parte di una serie di eventi celebrativi dell'ottava Giornata Italiana della Statistica promossa da Istat, Istituto nazionale di statistica, e da SIS, Società italiana di statistica. L’iniziativa, dal titolo “Il nuovo Censimento permanente della popolazione. Un racconto continuo del Paese”, sarà l'occasione per presentare le profonde innovazioni introdotte dai nuovi Censimenti Permanenti e le opportunità che offrono per la conoscenza socio-demografica ed economica del Paese.

Durante l’incontro verranno messe in evidenza buone pratiche legate alle innovazioni censuarie, come nel caso del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni che, grazie all’integrazione di dati amministrativi con quelli forniti dalle rilevazioni, porterà una notevole riduzione dei costi e una maggiore utilità delle informazioni per la governance nazionale e locale.

L'evento sulla Giornata Italiana della Statistica si aprirà a partire dalle 10 con i saluti di Maurizio Iorfida, Dirigente Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione della Regione Calabria, e di Pasquale Binetti, Sede territoriale Istat per la Calabria. Interverranno, fra gli altri, Manuela Stranges, Docente dell'Università della Calabria-Cosenza, Domenico Marino, Docente dell'Università “Mediterranea” Reggio Calabria e Francesco Rania, Docente Università “Magna Graecia” di Catanzaro. In chiusura verrà proiettato il popolarissimo video sul Censimento della Popolazione Istat "10 Cose che non sapevi sugli italiani” del gruppo webstar The Jackal.