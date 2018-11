Ambiente, controlli nel Vibonese: 50mila euro di multe

Sanzioni da 50mila euro a seguito dei controlli dei Carabinieri forestali del Vibonese.

I militari hanno scoperto diversi illeciti amministrativi a Brognaturo, Gerocarne, Fabrizia e Filadelfia in particolar modo hanno scoperto violazioni delle norme in materia di pascolo di animali, mancata autorizzazione per la potatura degli ulivi, scavi su terreni vincolati in assenza di autorizzazione, omessa tenuta dei registri da parte dell'operatore boschivo.

A San Calogero sono scattate così multe per un totale di 6mila euro a carico di ditte che sarebbero state sprovviste dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

A Ricadi è stato multato invece un uomo per 3mila euro per aver trasportato generi alimentari destinati al consumo umano su un veicolo risultato privo di registrazione.

I carabinieri hanno poi contestato illeciti amministrativi per 35mila euro a carico di operatori del settore della commercializzazione e vendita di sacchetti di plastica perché i prodotti non sarebbero stati conformi alla norma vigente.

Multe dunque ad attività di Fabrizia, Serra San Bruno, Filadelfia, Cessaniti, Soriano Calabro e San Calogero che commercializzavano buste di plastica non conformi alla normativa vigente. Il materiale, per un peso complessivo di 110 chili, è stato sequestrato.