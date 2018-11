Spilinga. Carrozziere abusivo e sconosciuto al fisco, scattano denuncia e sequestro

I Finanzieri della Tenenza di Tropea hanno scoperto a Spilinga una carrozzeria abusiva, sequestrandone tutte le attrezzature presenti, come un ponte sollevatore, dei compressori, vari attrezzi meccanici e del materiale per la verniciatura degli automezzi.

Il titolare è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica per gravi violazioni alle normative a tutela dell’ambiente.

Nell’area davanti l’attività, infatti, le fiamme gialle via hanno ritrovato diversi scarti di lavorazione di autocarrozzeria, come autoveicoli fuori uso e materiale ferroso di vario genere, per un totale di circa 5 tonnellate, il tutto ammassato in un’area di appena 200 metri quadrati.

L’uomo, inoltre, non avrebbe presentato alcuna dichiarazione dei redditi e sarebbe quindi un evasore totale, per questo è stato sottoposto a ispezioni.