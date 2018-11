Nuotatorikrotonesi: Ilaria Fonte, record regionale assoluto nei 50 dorso

Ilaria Fonte

Vibo Valentia, domenica 4 novembre 2018: Ilaria Fonte conquista il record assoluto regionale nei 50 dorso. Un primato che resisteva dal lontano 2009,che, va opportunamente sottolineato, non è un "normale" record, come gli altri otto che Ilaria Fonte gia detiene, bensì invece assoluto, cioè valido per tutte le categorie.

In occasione del Meeting vibonese, Ilaria ha inoltre aggiunto nella sua ricca e prestigiosa bacheca, tre medaglie d'oro, nei 100 misti, 200 misti e 100 dorso. Sarà dunque questo l'anno della definitiva consacrazione per la diciottenne nuotatrice crotonese? Si, potrebbe essere proprio la stagione giusta. I presupposti generali, fisici e tecnici, affinché ciò accada infatti, ci sono tutti.

L'atleta dell'Asd Nuotatorikrotonesi infatti, sta vivendo la sua piena maturazione, in vasca e fuori, e di conseguenza potenzialmente pronta al grande salto. Se le fondate speranze di tramuteranno in conferme, potrebbe voler dire, avere finalmente la possibilità di gareggiare a pieno titolo nella categoria degli assoluti, cioè quella del nuoto nazionale che conta, insieme al gotha dei migliori atleti italiani in circolazione.

Nel frattempo, sono due le tappe interlocutorie: sabato e domenica prossimi, Ilaria Fonte sarà di scena al Polo Natatorio di Ostia, in occasione del Sesto Trofeo Big Blue.

Con lei, anche il promettentissimo Lorenzo Fonte. Dopo di che, l'impegno con il Meeting di Nuoto di Livorno. Dulcis in fundo, se il destino lo vorrà, gli Assoluti di Nuoto di Riccione.