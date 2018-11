Minaccia di uccidersi e lancia una bombola di gas, bloccato a Cosenza

Un uomo ha scatenato il panico, questa mattina, a Cosenza. Il fatto è avvenuto nei pressi del tribunale. Un 50enne con problemi di droga ha iniziato ad urlare, dal balcone della sua abitazione, minacciando di togliersi la vita a colpi di pistola.

I vicini di casa hanno allertato i carabinieri e i vigili del fuoco, visto che l'uomo ha anche sollevato una bombola di gas, lanciandola poi dal balcone, per fortuna senza danni. I militari sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta di casa e lo hanno poi bloccato, affidandolo alle cure dei sanitari. In casa non è stata trovata alcuna arma, ma c'erano diverse confezioni di psicofarmaci.