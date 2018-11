Roberta Capri è il nuovo responsabile provinciale del Movimento per la difesa del cittadino

Roberta Capri è stata nominata responsabile provinciale per Catanzaro del Movimento Difesa del Cittadino.

L’Mdc è una delle più importanti associazioni di consumatori che promuove a livello nazionale la tutela dei cittadini e, oggi, in vista dell’imminente Pace Fiscale, anche molto impegnata nella messa a regime di una diffusa rete di sportelli e di esperti professionisti per l’assistenza legale e fiscale di quanti potranno beneficiare di questo imminente intervento governativo.

Il prestigioso incarico all’avvocato Capri segue meritevolmente la serie di brillanti successi professionali ottenuti nella sua attività di legale, specie per la sospensione di alcuni pignoramenti di stipendi e per l’importante ottenimento di blocchi di aste giudiziarie nelle sedi di Catanzaro, Cosenza e Taranto.

L’Mdc, rappresentata a livello regionale da Giorgio Durante, che ha fortemente voluto la nomina del nuovo coordinatore provinciale di Catanzaro, punta molto sulle capacità professionali e umane dell’avvocato Capri, oltre che sulle sue doti organizzative, visto anche il progetto messo in cantiere di prossime aperture di sportelli informativi e di assistenza che verranno aperti in molti comuni della provincia di Catanzaro, grazie alla convenzione sottoscritta qualche mese fa con l’Unpli Calabria.

“Con la nomina di Roberta Capri - dichiara Durante - l’organismo rafforza molto la sua capacità pervasiva di garanzia diretta a cittadini e consumatori. Tengo a sottolineare che Mdc, su tutto il territorio regionale, garantisce consulenza e assistenza a ogni cittadino, offrendo il sostegno di esperti e una tutela legale per le controversie con la Pubblica Amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici e privati. Inoltre, nelle controversie tra utenti e aziende, per problemi legati a contratti, bollette e al sovraindebitamento, Mdc promuove la conciliazione come strumento di risoluzione stragiudiziale”.

Come per le altre province calabresi, gli sportelli della provincia di Catanzaro coordinati dall’avvocato Capri saranno presto attivati per andare incontro a quei cittadini che, grazie alla prossima Pace Fiscale, potranno vedersi ridurre i propri debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto verso chi ha iniziato una procedura di sovraindebitamento, per cui sarà possibile ottenere una maggiore riduzione di questi debiti con una restituzione del solo 6%.