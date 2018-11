SS280: auto si ribalta e si schianta contro il guardrail, ferita la conducente

È ferita ma non verserebbe in percolo di vita la giovane automobilista che stamani è rimasta coinvolta in un incidente autonomo avvenuto sulla sulla SS 280 in direzione Lamezia Terme.

Per cause ancora da accertare, la giovane con la sua Fiat Panda si è ribaltata sul manto stradale fino ad impattare contro il guardrail.

Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in ospedale. I Vigili del Fuoco invece hanno messo in sicurezza il veicolo.