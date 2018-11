A Cirò Marina “Caserme Aperte” per la Giornata delle Forze Armate

Presso il Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della "Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, nonché centenario della grande guerra" si è tenuta, come ogni anno, l'appuntamento con l'iniziativa "Caserme Aperte".

Nell'occasione, il Comando ha consentito a circa 50 ragazzi, appartenenti alla Scuola Media Statale “Casopero” di Cirò Marina ed a piccoli scout di osservare da vicino un’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile utilizzata per i servizi di pronto intervento ed una mostra di uniformi ed equipaggiamenti. E’ stato inoltre predisposto un percorso didattico per spiegare ai bambini il significato storico della festa, la composizione e i compiti delle attuali forze armate.