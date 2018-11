Bomba d’acqua sul catanzarese: automobilisti intrappolati e famiglie in salvo sui tetti

Ha iniziato a cadere copiosamente già nella notte scorsa ma intorno alle 7 di stamani la pioggia è aumentata al punto di arrivare ad allegare e mandare in tilt la statale 106 Var A che è provvisoriamente chiusa in direzione Catanzaro.

Catanzarese ancora una volta vittima del maltempo: una vera e propria bomba d’acqua quella abbattutasi nelle ultime ore e che ha colpito in particolare l’area che va dal quartiere Lido fino a Botricello.

Criticità soprattutto a Simeri Mare dove si è allagata la zona residenziale provocando danni ingenti anche alle abitazioni. Decine gli automobilisti rimasti intrappolati nell'acqua alta anche un metro e salvati dai Vigili del Fuoco.

Anche Sellia Marina e Botricello registrano diversi allagamenti. Proprio a Botricello è rimasta isolata la zona di Santa Maria dove i cittadini ma anche le aziende non possono utilizzare nessuna delle due strade di accesso.

In azione la Protezione Civile il cui pronto intervento ha fortunatamente evitato conseguenze per gli automobilisti rimasti coinvolti nelle aree dove sono in pieni i corsi d'acqua.

h 9:58| È tornata percorribile la statale 106. Il traffico resta però notevolmente rallentato.

La situazione non migliora nel comune di Simeri dove il torrente Fegato ed i fiumi Alli e Simeri con una violenta e straordinaria portata hanno invaso ogni cosa.

Sfiorata la tragedia nella zona di Simeri Mare. L’acqua ha invaso molte villette e gli abitanti hanno trovato fortunatamente riparo sui tetti. Sono in corso interventi di salvataggio.

Traffico ferroviario completamente bloccato sulla linea Catanzaro Lido - Crotone e scuole chiuse in località Roccani a Simeri Crichi.

(Notizia in aggiornamento)