Maltempo. Siclari (Fi): “Lavorare da subito, bene la Casellati”

Marco Siclari

“L’Italia messa in ginocchio da quest’ondata di maltempo piange altre vittime. Dati allarmanti che mettono in evidenza la necessità di intervenire immediatamente e lavorare sulla prevenzione dei rischi del dissesto idrogeologico. In tal senso sarà fondamentale l’esito dei lavori della Commissione di inchiesta bicamerale sul rischio idrogeologico proposta opportunamente dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati”.

Lo ha dichiarato il senatore Forzista Marco Siclari nella convinzione che sia necessario un intervento massiccio per scongiurare altre vittime.

“Prima la mia Calabria, poi il nord e il centro e adesso la Sicilia, terre che mostrano un’Italia fragile e debole ad ogni pioggia più abbondante ed espone a seri rischi i cittadini. Non possiamo piangere altre vittime innocenti, non possiamo più far scorrere il silenzio su queste tragedie. Tutti siamo chiamati a dare un contributo affinché il nostro paese non viva più catastrofi simili. Non esiste polemica o colore politico stiamo parlando della vita delle persone e del destino delle nostre città. Confido che tutti possano lavorare affinché non si debbano più piangere vittime del maltempo e per fare questo, sono certo che i dati della commissione d’inchiesta saranno un ottimo punto di partenza per arrivare ad investimenti utili al Paese”, ha concluso il senatore azzurro.