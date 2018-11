Soveratese. Sequestrato oltre mezzo chilo di droga, nei guai due giovanissimi

125 grammi di marijuana, altri due di hashish e un bilancino di precisione: erano nascosti in casa di un 22enne di Soverato e nel suo scooter, parcheggiato nei pressi di un circolo ricreativo.

Il giovane è finito così in manette, in flagranza di reato, dopo una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della compagnia cittadina. La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto del 22enne, disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.

Stessa sorte per un 24enne di Montepaone, sorpreso in questo caso con oltre mezzo chilo di marijuana che aveva in un ripostiglio. Il ragazzo è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida mentre la droga verrà inviata presso il Lass, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, per le analisi qualitative di rito.

Nello stesso contesto, infine, quattro giovani della zona sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro come assuntori di stupefacenti, poiché trovati con oltre 15 grammi di marijuana durante dei controlli alla circolazione stradale eseguiti sulle principali arterie del soveratese.