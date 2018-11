Incidente a Pentimele, la Procura sequestra tratto di strada

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha sequestrato il tratto di strada dove venerdì una coppia ha perso la vita a seguito di un incidente stradale (LEGGI), in via Pentimele, nella zona nord del capoluogo dello Stretto.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una moto di 250 cc di cilindrata, Antonio Spinella, di 45anni, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra vicino ad una vecchia casa cantoniera.

Sul ciclomotore viaggiava insieme alla moglie, Maria Mento, di 40 anni, e nel sinistro sono purtroppo deceduti entrambi. In quel tratto di strada – nei pressi del quartiere Archi - erano in corso dei lavori per il rifacimento dell’asfalto.