Pallavolo. Per la Provolley prima vittoria stagionale, prova di carattere a Paola

La festa della Provolley con i bimbi

Dopo l’ottima prova della scorsa settimana, in cui la Provolley è andata vicinissima alla vittoria cedendo solamente al tie-breack dopo aver rimontato due set, per i ragazzi di mister Celico arriva la prima vittoria stagionale.

Una gara, quella giocata in trasferta a Paola, tiratissima e sempre in bilico. La maggiore lucidità dei crotonesi nella fase cruciale del match è servita a portare a casa una gara che ha visto in avvio protagonista la compagine di casa.

Dopo un brutto primo set dei pitagorici, perso con il risultato di 25/17, è arrivata pronta la strigliata del mister che ha sortito subito gli effetti sperati.

È iniziata da quel momento una nuova gara per la Provolley che ha ribattuto punto su punto al Paola, per poi aggiudicarsi il secondo parziale ai vantaggi.

Nel terzo set però la squadra di casa ha ritrovato lo spirito giusto, guadagnando un margine che riesce a conservare fino alla fine.

Il Crotone però non ha nessuna intenzione di mollare, la reazione nel quarto set è prepotente tanto da mettere nell’angolo gli avversari che cercano di limitare i danni e riescono a portare a casa solamente 16 punti, anche se nel finale mollano pensando esclusivamente al quinto.

Al secondo tie-break consecutivo la Provolley si è fatta trovare prontissima, la concentrazione rimane ai giusti livelli di guardia, Paola però ha la stessa determinazione e ne viene fuori un ultimo parziale al cardiopalma.

Nel momento decisivo escono fuori i crotonesi che piazzano la stoccata vincente e riescono a conquistare la prima vittoria in campionato.

“Sono molto contento – ha detto mister Celico a fine gara – siamo riusciti finalmente a raggiungere la prima vittoria, ma l’avvio non mi è piaciuto affatto. Dobbiamo ancora migliorare molto, i ragazzi hanno ampi margini di crescita e dovranno continuare ad applicarsi con grande impegno per perfezionare alcune situazioni e diventare sempre più competitivi”.

Intanto ottime risposte sono arrivate anche dai corsi, quest’anno partecipatissimi da bambini di ogni età. Per festeggiare la prima parte gli istruttori Salvatore Celico e Tatyana Petruk hanno organizzato una piccola festicciola per i bambini, che si sono divertiti insieme ai loro amici, condividendo anche qualche dolcino da mangiare insieme.

È la prima di diverse feste programmate che vedranno come protagonisti proprio i piccoli allievi della Provolley.