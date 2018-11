4 novembre: iniziative dei Carabinieri a Cosenza

In occasione della ricorrenza del 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, oltre a prendere parte alla cerimonia commemorativa in Piazza della Vittoria ove si innalza il Monumento dei Caduti, ha disposto l’apertura ai cittadini, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, delle Caserme di Cosenza (“Paolo Grippo”- Brigadiere dei Carabinieri Medaglia D’Argento al V.M. alla Memoria), San Marco Argentano, Castrovillari, Paola e Rende, dove saranno allestiti stands espositivi con particolari cimeli storici.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Ten. Col. Piero Sutera, per riaffermare quel legame tra la gente e la Benemerita, che dura da oltre duecento anni, rapporto rinsaldato quotidianamente dal servizio prestato da uomini e donne in uniforme, animati da un profondo spirito di sacrificio e sempre dediti al servizio, pronti a offrire la propria azione al servizio del Paese e alla tutela della collettività.

L’Arma di Cosenza per la particolare ricorrenza ha anche allestito una suggestiva vetrina a tema con la magica Uniforme Storica dei Carabinieri in Piazza Kennedy, ove, nei pressi di una Jeep Renegade con i colori istituzionali e di un’Alfa 159 del Pronto Intervento “112”, stazioneranno militari per rispondere alle curiosità dei cittadini.