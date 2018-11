Muse: domani Altri luoghi festival, diretto da Teresa Timpano

La Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe, 19 apre le sue porte alla nuova programmazione 2018/2019.

Il secondo appuntamento per il pubblico reggino così è previsto domenica, appuntamento settimanale che varierà sempre per argomenti e personaggi. Domenica 4 novembre alle ore 18,30 “Le Muse” ospitano il “Festival Teatrale Miti Contemporanei” – Progetto Altri Luoghi Festival ideato e gestito da Compagnia Teatrale Scena Nuda diretta da Teresa Timpano.

Un appuntamento. dichiara il presidente Giuseppe Livoti, voluto in sinergia con il Festival e noi non potevamo non ospitare le voci del teatro reggine, le eccellenze, poiché siamo sempre più convinti che anche la cultura della scena ed i suoi diversi linguaggi vadano promossi e conosciuti anche all’interno delle diverse realtà culturali della città.

Una itineranza della manifestazione che ha trovato anche la nostra adesione, ospitando così una seria professionista reggina quale Teresa Timpano. La nota attrice tra l’altro è curatrice all’interno delle Muse del Laboratorio di Lettura Interpretativa, una vera e propria novità inserita lo scorso anno e che ha visto i soci Muse lasciarsi guidare dalle grandi capacità della professionista. In questo nuovo anno sociale il corso sarà tenuto con cadenza settimanale nel mese di aprile.

Domenica ben 4 attori si lasceranno guidare dalla storia di Ecuba personaggio della mitologia greca che fu la seconda moglie di Priamo e la madre della maggior parte dei suoi figli.