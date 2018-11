Incidenti: anziano si schianta con l’auto sul guardrail, trasportato in elisoccorso

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel comune di Gimigliano lungo la strada provinciale di collegamento al Santuario Maria Santissima di Porto.

Per cause in corso di accertamento un anziano si è schiantato con la sua Renault 5 contro il guardrail. A bordo della vettura c’era solo il conducente, un uomo di 77 anni, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del Suem118 per le prime cure.

Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza presso una piazzola poco distante dove era pronto l’elisoccorso per il successivo trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco della sede Centrale che ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.