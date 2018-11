Scena in 3d, coro, costumi ed orchestra incantano il Cilea con la “Norma”

Magnifiche scenografie in 3D, che hanno creato un significativo effetto di profondità scenica, sono riuscite a coinvolgere lo spettatore, immergendolo totalmente nel dramma che ieri sera si stava consumando in scena con la “Norma” di Vincenzo Bellini.

Buona la performance di tutto il cast, formato da Marily Santoro (Norma), Davide Ryu (Pollione), Francesca Romana Tiddi (Adalgisa), Evgeny Stanimirov (Oroveso), Stefania Campicelli (Clotilde) e Nino Mauceri (Flavio).

All'altezza dell'Orchestra del Teatro Cilea diretta da Viliana Valtcheva, e del Coro del Teatro Cilea di Reggio Calabria, istruito dal M° Bruno Tirotta. Molto apprezzata è stata la regia di Renato Bonajuto.

“Siamo soddisfatti di questa versione di “Norma”, firmata Bonajuto-Valtcheva, che ha puntato a far emergere tanto la sacerdotessa quanto l’umanità della donna protagonista. I cantanti sono riusciti a rendere al meglio la complessa partitura belliniana, aspetto che il pubblico ha ben compreso tanto che li ha sostenuto con applausi e apprezzamenti. Adesso ci aspetta la recita di domani alle 17 per cui invito proprio tutti, anche chi è di ritorno dal lungo ponte. Spettacolo da non perdere!” - dichiara l’organizzazione.