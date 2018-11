Pallamano Crotone: allenamento con Iaia per individuare i talenti del vivaio crotonese

Mentre proseguono con intensità i lavori di preparazione al campionato di serie B al quale la Pallamano Crotone si presenterà con il chiaro intento di lanciare i giovani del vivaio crotonese,

tutti i giocatori calabresi di pallamano nati negli anni 2004 e 2005 si ritroveranno al Palakrò di Crotone ospiti della società padrona di casa l’otto novembre dalle 17 alle 19 per una selezione.

A dirigere l’allenamento sarà un monumento della pallamano italiana Domenico Iaia Coordinatore dell’area sud per la Federazione nonché qualificato tecnico federale. Lo scopo è quello di individuare i talenti ed i profili migliori da segnalare poi per le selezioni nazionali. Le società calabresi, inoltre, hanno deciso insieme di allestire anche una formazione Under 17 composta da elementi che militano nelle varie squadre, da far visionare a Iaia. Questo poi potrebbe segnalare al commissario tecnico della Under 17 Tedesco i giocatori da tenere in considerazione per le successive convocazioni.

Prenderà il via nelle prossime settimane anche il campionato regionale Under 17; la vincente del campionato sarà poi impegnata nelle fasi nazionali.