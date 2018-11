Lungo ponte di controlli per Halloween: denunce per guida senza patente e in stato di ebbrezza

Controlli senza sosta a Vibo, anche durante il lungo ponte di Halloween, che ne ha registrati ben 208: in particolare a Pizzo, dove un diciottenne, S.N., è stato denunciato poiché - dopo una perquisizione - è stato sorpreso con un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 20 cm.

Sempre il personale della Stazione della cittadina ha denunciato un altro residente ma per guida in stato di ebrezza e senza patente, revocatagli per giunta da 20 anni, 1998: l’uomo è stato così denunciato, ieri sera, per l’ennesima violazione del codice stradale. Il mezzo di sua proprietà è stato sequestrato e confiscato.

Nella notte del 31 i Carabinieri della Radiomobile, hanno poi deferito una persona a Vibo, sorpresa alla guida in stato di ebrezza alcolica.

Infine è stato denunciato un sorvegliato speciale, P.F., assente dal proprio domicilio al momento del controllo da parte dei militari.