Giallo sulla Sila: giovane scompare sul lago Ampollino, ritrovati i vestiti

Il Lago Ampollino

Un’altra persona scomparsa in Calabria: si tratta in questo caso di un 36enne di Aprigliano, nel cosentino, sparito di casa da ieri così come denunciato ai carabinieri dalla sua famiglia.

I militari hanno subito avviato le ricerche del giovane ed avrebbero ritrovato la sua auto e i suoi vestiti sulle sponde del Lago Ampollino, sulla Sila. Sul luogo stanno ora operando i Vigili del Fuoco per cercare di far luce sulla vicenda.