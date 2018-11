Crotone. Controlli settimanali, tre arresti e una ventina di multe al CdS

Si conclude un’altra settimana di lavoro intenso per gli uomini della Questura di Crotone e puntuale arriva il bilancio svolto negli ultimi sette giorni con i risultati ottenuti sul territorio nell’ambito del Focus ‘ndrangheta, l’ormai consolidato piano di azione nazionale messo in campo dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

I numeri complessivi parlano così di tre arresti eseguiti, quattro persone denunciate e 358 quelle identificate. Undici i soggetti verificati perché sottoposti a misure di sicurezza. 176 i mezzi controllati su strada, anche col sistema Mercurio; 20 le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e 4 i fermi o sequestri amministrativi e penali.

Eseguito, inoltre, 14 perquisizioni e 3 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, con la contestuale contestazione di due sanzioni.

NEL DETTAGLIO

Nella mattinata del 27 ottobre scorso, la Divisione Pasi, Squadra di Polizia Amministrativa, ha controllato presso la “Fiera di Crotone” svoltasi in località Zigari, un’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante. Si sono così accertate delle infrazioni a carico di un ambulante che vendeva prodotti alimentari e che hanno portato al sequestro della merce, circa 80 kg di pane del valore di 160 euro. Il sindaco del capoluogo si è impegnato ad emettere un provvedimento di confisca per la successiva distruzione del prodotto.

Il 28 ottobre, la Squadra Volanti ha denunciato in stato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, un 19enne crotonese.

Nel pomeriggio dello stesso giorno sempre la Volanti è intervenuta nel Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino, dove una persona si è scagliata contro il personale medico e sanitario in servizio. Ne è seguita la denuncia per minaccia, resistenza a P.U., e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, per un 41enne del posto.

Martedì 30 ottobre, la divisione della Pasi insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Rende e a personale dell’Asp locale ha effettuato dei controlli amministrativi nel capoluogo: in uno di questi, eseguito in una agenzia di onoranze funebri, è stata elevava una sanzione da 308 euro per la mancata esposizione della tabella delle operazioni.

Nella mattinata del 2 novembre, la Squadra Volanti ha deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 39enne di Rocca di Neto. L’uomo, dopo aver riferito di essere stato aggredito da altri due crotonesi, è stato trovato con un coltello a serramanico da 20 cm.

Nel pomeriggio della stessa giornata, segnalato al Prefetto, come assuntore di stupefacenti, un 54enne crotonese trovato con quasi mezzo grammo di eroina.