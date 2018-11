Regione, aperto al pubblico lo sportello per il Bando attività ricettive

È stato attivato al Dipartimento turismo uno sportello per il ricevimento del pubblico in vista della scadenza della presentazione delle domande fissata entro le ore 12 del 26 novembre 2018 del bando per le attività ricettive.

Per garantire una ampia ed aderente partecipazione al bando che sostiene le iniziative imprenditoriali nei settori della ricettività extralbergiera, della ristorazione di qualità e dei servizi turistici e culturali la Regione Calabria, in vista della scadenza dell’avviso, ha avviato un importante servizio informativo e di accompagnamento rivolto ai potenziali beneficiari.

Il Dipartimento turismo comunica, infatti, che il lunedì ed il mercoledì - dalle 10 alle 13 - sarà attivo uno sportello di ricevimento per il pubblico presso la Sala azzurra della Cittadella regionale. Per partecipare al bando, che si rivolge alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che intendono costituire un’impresa, è necessario compilare ed inoltrare le domande on line, accedendo previa registrazione al portale Calabria Europa, entro le ore 12 del 26 novembre 2018.