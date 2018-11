Salute, i sindacati chiedono convocazione degli stati generali della sanità

Fp Cgil - Cisl Fp- Uil Fpl hanno deciso di chiedere la convocazione degli Stati Generali della Sanità e di convocare tutti i livelli istituzionali che rappresentano il sistema governativo del territorio, primi fra tutti il Governatore della Calabria e il Commissario per il Piano di rientro, i Direttori Generali delle ASP e delle Aziende Ospedaliere calabresi, Operatori, Associazioni e singoli cittadini.

Chiedono infatti “uno spazio aperto di confronto per realizzare una valutazione realistica sul Sistema sanitario calabrese, mettendo al centro della discussione un radicale progetto di riorganizzazione e rilancio del SSR, che dovrà finalmente soddisfare le aspettative ed i bisogni della popolazione Calabrese.

Fp Cgil - Cisl Fp- Uil Fpl della Calabria invitano il Ministro della salute, Giulia Grillo, a partecipare alla riunione degli Stati Generali della Sanità calabrese.

La richiesta arriva a seguito della manifestazione di Salerno, in ragione della “profonda crisi in cui da anni è impantanata la sanità calabrese”, la Fp Calabria, la Cisl Fp e la Uil Fpl, hanno deciso di “organizzare nel solco della proposta confederale, a breve, gli Stati generali della Salute in Calabria, un evento che dovrà chiamare a confrontarsi tutti gli attori del sistema Regionale sanitario calabrese sulla proposta che le sigle sindacali presenteranno per provare a dare un contributo concreto alla soluzione dei problemi culturali, organizzativi e di sistema che hanno precipitato i servizi di assistenza e cura in un limbo decennale”.