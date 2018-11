Perdono il sentiero vicino la cima Montalto. Salvati due escursionisti

Due escursionisti sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino. È successo nei pressi della cima Montalto, dove i due avevano smarrito il sentiero per raggiungere il rifugio Canovai. Così intorno alle 13.45 di oggi, gli escursionisti hanno chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Bianco. Immediato l’allerta alla stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria

Raggiunti telefonicamente dal Capostazione per accertarsi delle condizioni di salute, è stata poi attivata la Centrale Operativa del Soccorso Alpino per la geolocalizzazione dei due attraverso un sms locator, sistema in uso al Soccorso Alpino che consente attraverso la risposta ad un sms inviato dalla Centrale operativa di avere in modo istantaneo le coordinate della persona dispersa.

Ottenute le coordinate, una squadra del Soccorso Alpino, coadiuvata da una pattuglia dei carabinieri forestali, ha raggiunto i due escursionisti intorno alle 16 nei pressi della cima di Montalto. Valutate le loro condizioni fisiche, i due hanno fatto rientro ai loro mezzi accompagnati dalla squadra di Soccorso.