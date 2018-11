Perde il controllo della moto e cade a terra. Decedute due persone

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto un ciclomotore da 250 di cilindrata che, per cause in corso di accertamento, è caduto vicino una vecchia casa cantoniera, lungo la strada nazionale di Pentimele, vicino il quartiere Archi. Le due vittime, un uomo e una donna di 45 anni, sono deceduti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e la polizia locale che hanno avviato gli accertamenti del caso. Il tatto di strada è infatti interessato dal rifacimento dell'asfalto.

Sul luogo del sinistro sono inoltre arrivati i sanitari del 118. La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.