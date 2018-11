Elezioni Provincia Pd, polemiche nel Pd, “Nostri voti a candidato FI”

È polemica nel Partito democratico di Vibo Valentia. Il segretario cittadino del Pd di Arena, Pasqualino Siciliano ha tentato di dare una spiegazione alla débâcle del candidato del Partito democratico, il sindaco di Arena, Antonino Schinella, alle elezioni provinciali. A urne chiuse e a conti fatti mancherebbero infatti i voti dei sei consiglieri comunali del Pd di Vibo Valentia al candidato del Pd.

Per Siciliano la sconfitta di Schinella sarebbe quindi imputabile al fatto che “rappresentanti eletti con il Pd in seno al Consiglio comunale” si sarebbero “chinati alla corte del senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori in cambio di attendibili futuri incarichi e non hanno così esitato a saltare il fosso”.

Sui voti dei consiglieri comunali del Pd finiti al candidato alla presidenza della Provincia, Salvatore Solano, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, tace al momento la dirigenza provinciale del Pd di Vibo Valentia rappresentata dal segretario provinciale Enzo Insardà, dal segretario cittadino di Vibo, Francesco Pacile', dal deputato del collegio Antonio Viscomi e dal consigliere regionale Michele Mirabello.