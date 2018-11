Frana mette a rischio San Calogero: parte del paese rischia di sprofondare nel vuoto

Una frana sta mettendo a rischio il comune di San Calogero, nel vibonese. Una parte del paese infatti rischia di sprofondare nel vuoto e il sindaco Nicola Brosio, secondo quanto scrive “il Quotidiano del Sud”, ha bloccato la viabilità nella zona a ridosso del fosso comunale denominato “Scalone”.

Dal Comune sono partiti i controlli con la “zona rossa” monitorata 24 ore su 24, con l’ausilio di un geologo incaricato dall’ente, dei vigili del fuoco e del personale della Protezione Civile. La situazione sarebbe degenerata a causa delle frequenti piogge.

Nell’ultimo sopralluogo effettuato, i vigili del fuoco hanno evidenziato la necessità di un sistema di monitoraggio del movimento franoso e l’adozione di opere di messa in sicurezza, quali regimentazione delle acque e stabilità dei pendii, rilevando l’esigenza a scopo cautelativo, nelle more dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, di interdire l’accesso all’interno delle aree a ridosso della frana, compresi i terreni privati, gli edifici rurali e gli edifici ad uso abitativo.