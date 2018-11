Mette fine ad un matrimonio tormentato scatenando l’ira del marito: arrestato giovane lametino

Un ex marito violento è stato arrestato dai Carabinieri di Lamezia Terme in esecuzione di un’ordinanza emessa dal locale Tribunale su richiesta della Procura.

Il capo d’imputazione è un copione ormai noto: “… con condotte reiterate, adoperando sistematicamente minacce, percosse, violenze fisiche ed ingiurie, nonché pedinando la vittima in modo continuo non mancando di ingerirsi indebitamente nella sua vita privata e di affrontarla pubblicamente con minacce ed ingiurie!” scrivono gli inquirenti, avrebbe minacciato e molestato la sua ex moglie in modo da provocarle “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” e un fondato timore per la sua incolumità e per quella dei figli, tanto da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita.

Le indagini, condotte dai militari in collaborazione col personale del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, avrebbero permesso di ricostruire che tra l’uomo (A.D. le sue iniziali) e sua moglie il rapporto coniugale sarebbe stato travagliato fin dai primi anni e alla base di questo “supplizio” vi sarebbero delle ripetute violenze, anche in presenza dei figli minorenni, oltra ad una gelosia morbosa ed assillante che avrebbe portato la donna a decidere di interrompere la relazione per sempre.

Ma è proprio da quel momento che i comportamenti prevaricatori dell’uomo avrebbero subito una escalation rendendo necessario in più occasioni l’intervento della polizia.

Continui pedinamenti che sarebbero culminati in affronti pubblici con pesanti ingiurie e minacce gravi, anche di morte. Una condotta persecutoria che avrebbe raggiunto il suo apice pochi giorni fa con un ultimo episodio di aggressione.

La giovane donna ha avuto la forza di ribellarsi denunciando il tutto a Carabinieri e Polizia e l’uomo è finito in manette.