Litiga con il vicino e gli spacca la testa con un bastone: denunciato

Una lite tra vicini per vecchi rancori è finita con un anziano finito in ospedale e un uomo denunciato.

Il fatto è avvenuto a Lamezia dove gli agenti della Questura locale hanno deferito un 48 enne per lesioni personali aggravate.

Il protagonista della vicenda avrebbe prima lanciato dal balcone alcuni vasi da fiore verso i suoi vicini, poi sceso per strada, armato di bastone di legno lungo un metro, li avrebbe minacciati di morte per poi raggiungerli nella loro attività per colpirli. Una volta all’interno del locale, il 48enne avrebbe colpito con il bastone in testa l’anziano vicino che ha riportato un trauma cranico con un’ampia ferita lacero contusa.

L’episodio, grazie anche ad alcuni testimoni e ad alle registrazione degli impianti di sorveglianza, è stato ricostruito in poche ore dalla Polizia che ha raggiunto l’aggressore.