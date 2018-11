Provincia Catanzaro: eletto il Consiglio, entra la Lega

Novità nel consiglio provinciale di Catanzaro dove entra per la prima volta la Lega. Otto consiglieri di maggioranza sono del centro destra, altri quattro sono invece del centro sinistra. Il centrodestra avrà dunque in consiglio quattro seggi per la lista Centrodestra per la Provincia (Antonio Montuoro, di Forza Italia, voti 8202, Filippo Mancuso voti 6344, Luigi Levato voti 4115, Arena Baldassarre voti 3147), tre alla lista Destra Civica (Fernando Sinopoli voti 5755, Ezio Praticò voti 5121, Giuseppe Pisano voti 4596), e uno alla lista Provincia di Lega (Nicola Azzarito Cannella voti 2457), espressione sul territorio del partito di Matteo Salvini, che dunque entra per la prima volta nel Consiglio provinciale di Catanzaro.

Nel campo del centrosinistra, il Pd elegge un consigliere provinciale (Davide Zicchinella, voti 4256), "Area Civica" ne elegge due (Marziale Battaglia, vicepresidente uscente della Provincia, voti 4485, Gregorio Gallello voti 3445) e infine la lista Riformisti Moderati, lista autonoma perché' non legata a un candidato alla presidenza, elegge un consigliere provinciale (Giovanni Costanzo voti 5429). Quattro i consiglieri provinciali riconfermati: Montuoro (in assoluto il più votato alle Provinciali di ieri), Zicchinella, Battaglia e Costanzo.