Elezioni alla Provincia di Vibo: Salvatore Solano è il nuovo presidente

Salvatore Solano è il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Attuale sindaco di Stefanaconi, 39 anni, e con trascorsi nel Pd, si è imposto sull’altro candidato, Antonino Schinella (35 anni), primo cittadino di Arena, espressione del Partito Democratico e sostenuto anche da una lista ispirata dall'ex presidente dell’ente intermedio Francesco De Nisi.

Il nuovo presidente è stato invece appoggiato da una coalizione di centrodestra a guida Forza Italia, con anche Lega, Fratelli d'Italia, Movimento nazionale per la sovranità e Vibo Unica, oltre che da movimenti civici.

Sono stati 456 i votanti che hanno preso parte alle consultazioni per un corpo elettorale di 531 aventi diritto, con un’affluenza dunque dell’86%.

Solano ha ottenuto la maggioranza dei voti nella fascia A (scheda blu), ovvero nei comuni con una popolazione sotto i tremila abitanti e nella fascia B (scheda arancio), per gli enti fino 5000 abitanti.

Nella fascia C (scheda grigia, popolazione tra i 5mila e i 10mila) ha invece ottenuto 31 voti Schinella, contro i 15 di Solano. Nell'ultima fascia, la E (scheda verde), che includeva il solo capoluogo, 27 le per il vincitore e 6 per il sindaco di Arena.